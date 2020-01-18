На Крещение в Украине прогнозируют плюсовую температуру

Днем в Киеве до +2 градусов.

19 января в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью -8…-13 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -5…-7 градусов, днем 0…+2 градуса.

В Трускавце ночью без существенных осадков, температура ночью -5…-7 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3…-5 градусов, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью -1…+3 градусов, днем +2…+4 градуса.