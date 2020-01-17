Костенко на совещании в Кабмине ознакомила представителей стройиндустрии с изменениями в ГАСИ

Представители Кабинета министров, Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и крупнейших строительных компаний обсудили дальнейшее развитие строительной отрасли.

В Клубе Кабинета Министров 17 января под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоялось совещание по вопросам развития строительной отрасли и детенизации рынка труда в строительстве, говорится в пресс-службе ГАСИ.

В ней приняли участие и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк и представители Конфедерации строителей Украины.

Во время совещания руководитель ГАСИ Елена Костенко заявила, что готова брать на себя полную ответственность за реформы и изменения в инспекции. Среди первых шагов в этом направлении она назвала создание Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по разрешительных процедурах и пересмотр полномочий главных инспекторов.

"У нас происходило что? Инспектор получает документы, самостоятельно их просматривает, самостоятельно дает команду, когда вносить в Реестр, который является неподконтрольный пока, и самостоятельно подписывает разрешение или отказ... А я бы очень хотела, чтобы документы подавали не напрямую в ГАСИ, а подавалось исключительно через ЦПАУ", – объяснила она.

В то же время застройщики акцентировали внимание на том, что сотрудничать с ГАСИ в том виде, в котором она существовала до сих пор, очень сложно. Много жалоб поступило по поводу коррумпированности структурных подразделений ведомства и предотвращения получить разрешительные документы и сертификаты инспекции для осуществления строительства.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подытожил, что правительство сделает все для стимулирования отрасли, а именно: дерегуляцию, открытость и наполненность кадастров, государственные программы для увеличения спроса на жилье (для ветеранов, ВПЛ, молодежи, детей-сирот), доступную ипотеку 11-12%, которую ожидают в этом году.

По словам премьера, современная архитектурно-строительная отрасль с прозрачными процедурами, современными подходами к строительству, а также высоким уровнем безопасности и белым рынком труда – абсолютно достижимая цель.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей председателя ГАСИ.