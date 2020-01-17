Они знали, что у пострадавшего с собой была большая сумма денег.

Полиция Черкасской области задержала двух злоумышленников, которые пытались похитить местного бизнесмена под видом покупки его автомобиля. Об этом сообщат пресс-центр Нацполиции.

"В полицию Черкасской обратился местный житель и сообщил, что его пытались похитить двое неизвестных мужчин. Злоумышленники избили его и, угрожая оружием, надели наручники. На его же автомобиле пытались вывезти за пределы города. По дороге потерпевшему удалось выскочить из машины и убежать", - сказано в сообщении.

После сообщения потерпевшего, на территории области ввели оперативный план «Сирена». За полчаса полицейские установили местонахождение автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников не было.

На месте где был оставлен автомобиль, полицейские нашли обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего.

Им оказался житель Киевской области. На следующий день его задержали на территории Черкасс. Сообщником злоумышленника оказался его родной брат, которого задержали на в Киевской области.

Во время обысков подозреваемых, у них обнаружили балаклаву, форму сотрудников полиции, пластиковые хомуты, которыми планировалось связывать потерпевшего, шприцы с неизвестным веществом и стартовые пакеты от сим-карт, из которых звонили потерпевшему.

Задержанные также указали, где спрятали пистолет с патронами, которым угрожали мужчине.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Как установили полицейские, злоумышленники владели информацией о том, что у потерпевшего была с собой большая сумма денег. С целью их завладения, они и напали на местного бизнесмена.

На данный момент оба нападавших задержаны. Полицейские устанавливают других участников группы, которые могут быть причастны к этому преступлению и проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Злоумышленникам инкриминируют ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием)

Напомним, в сентябре 2019 года полиция Черкасской области задержала злоумышленника, который вместе с сообщником совершил разбойное нападение на дом местного предпринимателя.

Одного злоумышленника задержали в лесополосе в четырех километрах от ограбленного дома. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У него обнаружили пакет с деньгами. Второму человеку удалось скрыться.