Полиция открыла дело из-за кибератак на сайты Burisma и "Квартал 95"

Полиция инициирует создание международной следственной группы, в состав которой войдет ФБР.

Департамент киберполиции Нацполиции открыл дело по факту кибератак сайтов украинских компаний Burisma и "Квартал 95". Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел.

Дело открыто по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

"В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ", - подчеркнули в МВД.

Более того, украинские правоохранители пригласили ФБР войти в совместную следственную группу.

Напомним, накануне нового года пециалисты по кибербезопасности компании Area1, расположенной в Кремниевой долине, обнаружили фишинговые атаки на сайты компаний Burisma и "Квартал 95". По их данным, к атакам причастны военные хакеры их российского ГРУ.