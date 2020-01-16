Он выписывал рецепты на них, а его сообщники продавали медикаменты наркозависимым.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области правоохранители раскрыли четырех злоумышленников, которые сбывали наркотические и сильнодействующие препараты, в том числе метадон и соннат. В состав группировки входил доктор, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

Врач семейной практики в Белой Церкви незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного употребления для их приобретения в аптеках. Дальше злоумышленники продавали их наркозависимым.

"Полицейские совершили четыре оперативные закупки и провели шесть санкционированных обысков, где изъяли наркотические средства и банковские карты, при помощи которых совершали финансовые операции, мобильные телефоны и другие доказательства", – уточнили правоохранители.

Отмечается, что двоих человек задержали, следователи будут изучать "врачебную помощь" одного из подозреваемых.

Напомним, ранее в Одессе утилизировали почти 4 тонны наркотиков, которые были изъяты Службой безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.