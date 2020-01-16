Правоохранители пресекли деятельность контрабандного канала доставки в Украину вероятно фальсифицированных лекарств от онкозаболеваний из Турции. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины - пассажир авиарейса сообщением "Анкара-Киев" пытался ввезти на таможенную территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата на сумму более 300 тыс. грн", - отметили в Офисе генпрокурора.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит уголовную ответственность от 5 лет до пожизненного лишения свободы за преступления, связанные с фальсификацией лекарств.