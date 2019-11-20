СБУ в Днепре заблокировала производство и сбыт поддельных лекарств на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что задержанные готовили в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества.

Продукцию реализовывали через подконтрольные злоумышленникам аптеки и больницы. Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли фальсификата на 5 миллионов гривен.

На данный момент проводится расследование по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств) УК.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, в ноябре этого года ВР ввела уголовную ответственность за преступления, связанные с фальсификацией лекарств от 5 лет до пожизненного лишения свободы. За принятие соответствующего законопроекта №1152-1 за основу и в целом проголосовали 363депутата при минимально необходимых 226.