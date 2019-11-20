Реконструкция аэропорта в Днепре начнется летом 2020 года

У аэропорта будет новый аэродром, а также международный современный терминал и VIP-терминал.

Летом 2020 года должно начаться строительство нового аэродрома международного аэропорта в Днепре. Он будет иметь взлетно-посадочную полосу, которая сможет принять самолеты всех типов, а также международный современный терминал и VIP-терминал.

Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Бондаренко во время презентации проекта спикеру ВР Дмитрию Разумкову, отмечает пресс-центр Днепропетровской ОГА.

Фото: adm.dp.gov.ua

Пропускная способность аэропорта достигнет 3 млн человек в год. Общая стоимость проекта - 180 млн долл. За государственные средства построят взлетно-посадочную полосу. В госбюджете 2020 на это уже заложено 1 млрд гривен. Полоса будет длиной 3,2 км, будет иметь современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование. Благодаря этому аэропорт сможет принимать самолеты всех типов даже в туман.

"Днепр много лет был без авиационной артерии, которая могла бы показать возможности этого города. Надо отдать должное народным депутатам, которых выбрали от Днепра и области. Они приложили максимум усилий, чтобы мы сегодня говорили о реализации проекта. Надеюсь, что весной 2022 аэропорт сможет принимать современные большие самолеты, которые будут обеспечивать и экономический, и туристический рост", - отметил Разумков.

На данный момент городские власти выбирают проектанта, он будет известен в декабре 2019-го. В мае следующего года определятся с генподрядчиком.

"У этого проекта очень много исполнителей. Верховная Рада Украины, Министерство инфраструктуры, Укринфрапроект, ОГА и райгосадминистрация, пректировщики, застройщики полосы и терминала, экологи. Главная задача - связать все это в единый гармоничный сбалансированный план действий и выполнить его. Должны справиться с этим вызовом и показать качественную работу", - сказал Бондаренко.

Над проектом будет параллельно работать ОГА и частный инвестор. Терминалы будет строить украинская промышленно-финансовая группа DCH.

Напомним, в июле президент Зеленский пообещал, что государство выделит деньги на реконструкцию международного аэропорта "Днепр". Тогда же сообщалось, что приблизительная общая стоимость реконструкции будет около 2,9 млрд грн.