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Шахта "Горская" в Луганской области приостановила работу из-за ограничения электроснабжения

Поставщик электроэнергии ограничил энергоснабжение из-за задолженности.

Шахта "Горская" в Луганской области приостановила работу из-за ограничения электроснабжения
Фото: Михаил Волынец\ФБ

Сегодня, 20 ноября шахта "Горская" предприятия "Первомайскуголь" в Луганской области приостановила работу из-за ограничения энергоснабжения. Об этом на фейсбуке сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. 

По его данным, поставщик электроэнергии ограничил энергоснабжение из-за задолженности. "Добыча угля не ведется. Шахта работает в режиме жизнеобеспечения: откачивается вода, проводится проветривание. Обесточены скиповой ствол, административный корпус, не работают котельные, а значит полностью отсутствует отопление", - написал Волынец.

Из-за отсутствия отопления и ожидающегося снижения температуры воздуха до -10 градусов существует угроза полной остановки работы шахты.

"Существует реальная угроза "замораживания" шахты. Понятно, что при таком развитии событий, у государства вряд ли найдутся средства на восстановление ее работы", - говорится в сообщении.

Шахта могла бы обеспечить поддержку технологических процессов в случае погашения 62 млн гривен задолженности за отгруженный уголь государственными компаниями "Центрэнерго" и "Госуглепостав".

Напомним, сегодня, 20 ноября в Донецкой области на шахте "Северная" ГП "Торецкуголь" произошел пожар. Все работы на предприятии были остановлены. К тушению привлекли 34 человека личного состава и девять единиц техники. 

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