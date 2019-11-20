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В Минсоцполитики заявили о попытке рейдерского захвата Фонда соцстраха

Это связано с бывшим директором исполнительной дирекции ФССУ Евгением Баженковым. 

В Минсоцполитики заявили о попытке рейдерского захвата Фонда соцстраха
Евгений Баженков
Фото: fssu.gov.ua

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования. По его словам, к этому причастен фигурант уголовного дела о незаконных действиях с имуществом этого фонда.

Государственный регистратор незаконно указал Евгения Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования, написал Коваль на своей странице в Facebook. Он пояснил, что в 2018 году Баженков был уволен с должности директора исполнительной дирекции из-за того, что незаконно передал в частную собственность 71 государственный объект Фонда.

"В сентябре 2017 он подписал указания о передаче 59 объекта недвижимости, но Фонд протокольным решением обязал его отозвать эти письма. Евгений Баженков не выполнил это поручение, что привело к потере еще 12 объектов. Такие действия Баженкова, а именно дача указаний руководителям управлений исполнительной дирекции Фонда в областях и Киеве относительно изменений формы собственности имущества является превышением предоставленных ему законом полномочий", - заявил Коваль.

Это и стало основанием для его увольнения и открытия уголовного дела, которое инициировал бывший министр соцполитики Андрей Рева. Однако Баженков пошел отстаивать свою должность в судебном порядке. 8 ноября Печерский суд Киева частично удовлетворил его иск и восстановил его на должности, обязав выплатить ему средний заработок в сумме более 858 000 гривен.

"Несмотря на то, что полномочия для восстановления и увольнения директором исполнительного Фонда принадлежат его правлению, госрегистратор безосновательно указал Баженкова руководителем Фонда в ЕДР. Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось в жалобой в Минюст с позицией отмены регистрации", - детализировал Олег Коваль. 

Напомним, в 2017 году на тот момент министр социальной политики Андрей Рева в письме к Генпрокурору заявил, что глава ликвидационной комиссии Фонда по временной потере трудоспособности Валерий Ситайло осуществил рейдерский захват областного отделения Фонда, а также блокировал счета в органах казначейства. 

Речь шла о трудностях слияния Фонда соцстраха от несчастных случаев и Фонда по временной потере трудоспособности в единую организацию. 

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