Contra spem spero

Как правило, мы слышим голоса политизированных общественных организаций. Они дают советы власти, или жестко критикуют её, или заранее поддерживают любые её намерения. Существуют у нас и вполне военизированные общественные организации, хорошо экипированные и негласно проплачиваемые.

Фото: facebook/Всеукраїнська благодійна організація 'Турбота про літніх в Україні'

В цивилизованных государствах совершенно иная картина. Там в чести социально ориентированные организации, работающие с населением, а не с власть имущими. Именно так работают некоторые общественные организации в Украине. Их мало, они – модельные, не типичные. И украинское государство чаще всего их не замечает. Спасибо, не борется с ними. Единственное исключение, пожалуй, это Министерство социальной политики Украины времен столь не любимого журналистами Андрея Ревы, тихо и последовательно подготовившее возможности финансового стимулирования здоровых, честных, эффективных общественных организаций социальной ориентации.

Но я – о прошлом. Двадцать лет назад в Киеве по инициативе одноименной британской организации была зарегистрирована неправительственная общественная организация «Турбота про літніх». Двадцать лет интенсивной, ежедневной работы, и всегда – без какой-либо помощи украинского государства. Бессменный лидер этой организации Галина Полякова своей деятельностью известна во многих странах. Но не у нас, это, увы, украинские реалии. Нам интереснее обсуждать откровения министра Милованова, нежели реальные, успешные действия госпожи Поляковой. Кроме всего прочего направлявшей пищу, мыло и памперсы в интернаты для стариков за пределами свободной украинской зоны Донбасса. Кстати, без какой-либо помощи фонда Рината Ахметова.

Сегодня «Турбота про літніх» активно продолжает свою деятельность. 21 октября в Киеве состоялась конференция на очень актуальную для Украины тему: «Деменция и проблемы вокруг неё: кто их решает?» Никакой так называемой украинской политики там не было. За круглым столом сидели волонтеры «Турботи про літніх», специально приехавшие из разных городов, социальные работники, директора интернатов, врачи, сотрудники Министерства социальной политики, депутаты Верховной Рады (обе – из Слуги Народа). Как и следовало ожидать, из Министерства здравоохранения не было даже молчаливых наблюдателей… Кстати, не было и журналистов. Скучно им без скандалов.

Была дискуссия. Серьезная, искренняя, эмоциональная. Обсуждали глубокие пустоты в украинском законодательстве, традиционное невнимание к этой проблеме Минздрава, трудности полиции в связи с частыми обращениями к ней стариков с мотивированными болезнью жалобами на обворовывание близкими и соседями. Госпожа Полякова привела конкретный пример о длящейся и сегодня ситуации, где страдающая деменцией пожилая дама постоянно обращается в полицию с жалобой на то, что её сосед ворует вещи из её квартиры. Сосед, умерший двадцать лет тому назад…

Я, участник этого круглого стола, испытывал стыд. Многое в этой проблеме возможно решить. Была бы на то политическая воля. Внешне культурная страна Украина в последние годы откатилась в очевидное бескультурье. Стараниями прежнего руководства Минздрава фактически разрушен институт медицинской статистики, ликвидирована очень важная системная надстройка – институт главных специалистов, подготовлена ликвидация психиатрических диспансеров, т.е. внебольничной психиатрической службы…

Да, всё так. Как бы не настали страшные времена средневековья с тысячами возбужденных и голодных психически больных людей на улицах. Мне действительно было стыдно.

Я вспомнил результаты нашего украинско-американского исследования 2000 года, показавшего, что 20% явно страдающих расстройствами психики наших граждан никогда не обращаются за помощью к врачу. Результаты этого исследования были опубликованы в самых престижных научных журналах в мире. Но остаются не интересными и сегодня в Украине.

Мы будем жить дольше. Таковы реалии и для Украины. И те, кто голосовал за Зеленского, и те, кто поддерживал Порошенко. Многие из нас угаснут в состоянии деменции. Готовиться к этому необходимо сегодня. «Турбота про літніх» эту проблему решить не сможет. Как и одно лишь Министерство социальной политики. Очень хочу надеяться, что прочитав эту мою колонку, наш президент также испытает стыд. Речь ведь идет не о деньгах, а о политической воле. Раскрою важную государственную тайну: Владимир Александрович сайт LB.ua просматривает.

Надеюсь. Как у Леси Украинки: «Без надії сподіваюсь».