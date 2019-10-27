С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, без потерь

Почти все обстрелы произошли в зоне ответственности ОТГ "Север".

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло семь обстрелов. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Почти все обстрелы произошли в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Луганского, возле Золотого-4 (но вне участка разведения), возле Травневого.

В зоне ответственности ОТГ "Восток" был только один обстрел у Березового.

Напомним, что 26 октября боевики совершили 21 обстрел, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.