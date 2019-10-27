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В Ровенской области при пожаре погиб 5-летний мальчик

Взрослых в доме не было.

В Ровенской области при пожаре погиб 5-летний мальчик
В Ровенской области при пожаре погиб 5-летний мальчик
Фото: https://www.dsns.gov.ua

В Ровенской области сгорел частный дом. На месте пожара спасатели нашли тело ребенка. Об этом сообщили в областном управлении ГосЧС.

Трагедия произошла в селе Ракитное в субботу, 26 октября. 

"Огонь уничтожил крышу хозяйственной постройки и тонну сена. Среди пепелища спасатели нашли мертвое тело мальчика 2014 рождения, внука владелицы хозяйства", - говорится в сообщении.

Взрослых на момент пожара в доме не было. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Одессе мужчина сжег дом бывшей жены и пытался бежать на Донбасс. 43-летняя женщина при пожаре погибла.

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