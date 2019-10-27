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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Хмельницкой области

Из семьи, ехавшей в автомобиле, выжил только 10-летний мальчик.

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Хмельницкой области
Фото: https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В Хмельницкой области семья на автомобиле попала в ДТП с грузовиком. Мать, отец и их 14-летняя дочь погибли, 10-летний мальчик получил травмы. Об этом сообщили в полиции области.

Авария произошла в воскресенье утром. 

"На автодороге "Житомир-Черновцы" произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen и грузовика DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла семья из трех человек, еще один ребенок травмировался", - говорится в сообщении.

Жертвами ДТП стали 42-летний водитель Volkswagen, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь. Кроме того, 10-летний сын погибших с травмами был госпитализирован, сейчас его обследуют врачи. Водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, четверо людей пострадали при столкновении двух такси в Киеве.

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