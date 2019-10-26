В Киеве провели акцию за легализацию медицинского каннабиса

В Киеве состоялся "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинского каннабиса.

Как сообщает Укринформ, участники акции собрались возле Кабинета министров, откуда прошли правительственным кварталом к Верховной Раде.

"Сейчас мы здесь, чтобы сказать, что надо безотлагательно внести законопроект, который готов еще с начала октября, согласно заявлениям представителей фракции «Слуга народа». Мы сейчас видим затягивание, попытку отсрочить принятие решения, которого ждут два миллиона украинских пациентов", - сказал один из организаторов акции.

Люди держали плакаты с надписями: "Просто сделайте это", "Это лекарство, а не наркотики", "Медицинский каннабис лечит".

Марш сопровождали сотрудники полиции.

Напомним, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун выступала за легализацию канабиса для применения в медицинских целях. Она утверждала, что медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов и разрешен в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах.

Соответвующая петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей. После чего 20 мая в Раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий легализацию медицинской марихуаны, в его поддержку выступило более 100 депутатов.

По информации Украинской ассоциации медицинского каннабиса, отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому каннабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

Препараты с каннабисом могут помочь пациентам при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.