Суд арестовал жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевиками "ДНР"

Она собирала и передавала разведывательные данные об украинских военных.

Жительницу Донецкой области, которая сотрудничала с боевикам "ДНР", арестовали без права внесения залога. Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

Решение о мере пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца принял Королевский райсуд Житомира.

"Установлено, что гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, руководствуясь идеологическими мотивами, разделяя взгляды и цели участников террористической организации "Донецкая Народная Республика", с апреля 2019 г. по настоящее время способствовала этой террористической организации", - говорится в сообщении.

В частности, подозреваемая собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в АТО и в дальнейшем в ООС на территории Донецкой области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее боевики "ДНР" посадили на 15 лет украинского журналиста Станислава Асеева. Журналист находится в заключении террористов с 2017 года.