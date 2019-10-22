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Боевики посадили на 15 лет украинского журналиста Асеева

Журналист находился в заключении террористов с 2017 года. 

Боевики посадили на 15 лет украинского журналиста Асеева
Станислав Асеев
Фото: radiosvoboda

Боевики террористической группировки «ДНР» приговорили к 15 годам лишения свободы украинского журналиста, автора колонок для проекта «Радио Свобода Донбас.Реалии» Станислава Асеева. Об этом сообщается на «Радио Свобода» со ссылкой на ресурсы оккупантов. 

В группировке «ДНР» утверждают, что Асеев осужден по нескольким статьям: «организация экстремистской организации», «шпионаж», «подстрекательство к шпионажу», «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности».

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сказано в сообщениях на сайтах боевиков.

Станислав Асеев находится в заключении террористов «ДНР», по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Напомним, в ночь на 22 октября в оккупированном Крыму задержали троих крымских татар в районе Керченского моста. Они возвращались из Ростова-на-Дону в Крым после участия в суде в отношении соотечественников. У задержанных изъяли документы, подтверждающие их личности.

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