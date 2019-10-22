Гидрометцентр назвал уровень загрязнения воздуха в Украине обычным для осени

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что никакого чрезвычайного загрязнения воздуха в Украине не произошло.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Обеспокоенность, по нашему мнению, не имеет особых оснований. По данным наблюдений во всех крупных городах по оксиду углеводорода, концентрация составляла от 0,1 до 1,4 предельно допустимой концентрации, которая составляет 5 мг на метр кубический. То есть только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации. Но такое превышение - характерно для осеннего периода. Ничего чрезвычайного на территории Украины нет. Это обычный режим загрязнения", - сказал Кульбида.

Напомним, 20 октября в социальных сетях и средствах СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация угарного газа в воздухе самая высокая в мире. В этих публикациях ссылались на сайт Windy.com, на котором можно отслеживать погоду, состояние воздуха и озонового слоя в мире. Сайт принадлежит одноименной чешской компании, предоставляющей услуги интерактивного прогнозирования погоды по всему миру.

21 октября премьер-министр Алексей Гончарук и киевские власти также заявили, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.