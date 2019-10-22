Метеорологи опровергли информацию о смоге над Украиной

Концентрации оксида углерода над Украиной в последние дни оставались в своих привычных параметрах.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского назвали "безосновательными" слухи о смоге над Украиной.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте обсерватории.

"По данным наблюдений сети гидрометеорологических организаций, концентрации оксида углерода над Украиной в последние дни оставались в своих привычных параметрах", - говорится в сообщении.

"В Киеве максимальные разовые концентрации оксида углерода на стационарных постах колебались в пределах 0,4-1,0 ПДК (предельно допустимая концентрация), в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове 0,3-0,8 ПДК, в Кропивницком 0,6 ПДК.

За последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались бы как высокие, в сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы".

В то же время, В ЦГО Срезневского подтвердили, что туманы и приземные инверсии, когда образуется задерживающий слой воздуха, действительно могут способствовать загрязнению.

Напомним, 20 октября в социальных сетях и средствах СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация угарного газа в воздухе самая высокая в мире. В этих публикациях ссылались на сайт Windy.com, на котором можно отслеживать погоду, состояние воздуха и озонового слоя в мире. Сайт принадлежит одноименной чешской компании, предоставляющей услуги интерактивного прогнозирования погоды по всему миру.

21 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.

Киевские власти опровергли аномальное загрязнение воздуха. Начальник отдела природопользования КГГА Александр Савченко заявил, что задымленность города, на которую в последнее время жалуются киевляне, связана с температурным режимом. По его словам, ситуация улучшится только после изменения погоды, которое ожидается примерно через неделю.