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С начала дня на Донбассе произошло 7 обстрелов

В результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начала дня на Донбассе произошло 7 обстрелов
Фото: uazmi.org

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом информирует пресс-центр ООС в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: неподалеку Авдеевки, вблизи Водяного, у Пищевика и неподалеку Верхнеторецкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Золотого-4, у Попасной и вблизи Орехово.

"В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.

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