В Чехии разоблачили шпионскую сеть ФСБ

Операция по ликвидации сети ФСБ запустилась в начале 2018 года.

Чешская СБ (BIS) вместе с Национальным центром борьбы с организованной преступностью (NCOZ) в прошлом году ликвидировала разведывательную сеть, которую создало ФСБ. Об этом сообщило Chech Radio со ссылкой на руководителя BIS Михала Коуделка.

По словам Коуделка, финансирование уже ликвидированной сети ФСБ осуществлялось из РФ, а также посредством российского посольства в Праге.

Главным заданием этой сети ФСБ, были атаки на различные цели в Чехии и на партнеров страны, с помощью специальных серверов.

Операция по ликвидации сети ФСБ запустилась в начале 2018 года. На данный момент чешские правоохранители полностью разгромили ее. Отмечается, что в организации сети учавствовали две частные компании, зарегистрированные в Праге, которые занимались продажей программного обеспечения и компьютерных компонентов обычным клиентам и одновременно реализовали хакерские атаки.

На данный момент ведется расследование деятельности этой сети.

Коуделка также заявил, что действия разведывательных служб России, а также Китая, на протяжении длительного времени являются самой серьезной угрозой для безопасности Чешской Республики.

Напомним, контрразведчики СБУ установили, что сотрудники ФСБ РФ заставляют крымчан соглашаться на конфиденциальное сотрудничество, основная задача которого – собирать информацию о проукраинских жителях временно оккупированного полуострова. Чаще всего такие предложения поступают работникам сферы интернет-услуг, от которых требуют незаконно собирать конфиденциальные данные.