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Денисова встретилась с Сенцовым

Омбудсмен обсудила с Сенцовым план поездок на ближайшее время, направленных на привлечение внимания к возвращению украинских пленных.

Денисова встретилась с Сенцовым
Фото: Людмила Денисова\ФБ

Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с бывшим политузником и режиссером Олегом Сенцовым. Об этом она сообщила на фейсбуке.

"Сегодня встречались с Олегом Сенцовым. Олег рассказал о своей общественной деятельности, направленной на привлечение внимания международного сообщества к военным действиям на Востоке, вопросу Крыма и возвращению украинских пленных на родину", - написала она.

Денисова отметила, обсудила также с Сенцовым план поездок на ближайшее время, в частности, в Париж, поскольку 24 сентября 2018 года Муниципальный совет этого города предоставил украинскому режиссеру статус почетного гражданина столицы Франции.

"Наметили дорожную карту совместных действий по освещению на международных площадках актуальной информации о всех пленных гражданах Украины, удерживаемых на территории РФ и временно оккупированной территории Крыма, для скорейшего их возвращения домой", - добавила Денисова.

Напомним, 15 октября в Киеве на Софийской площади состоялась акция в поддержку украинских узников Кремля. В нем приняли участие Олег Сенцов и Владимир Балух.

«Все свои пять лет в плену я понимал, что про нас не забыли. Спасибо за то, что продолжаете бороться, и я со своей стороны тоже буду», - сказал Сенцов. Он напомнил, что на сегодняшний день в российских тюрьмах остается 87 украинских политзаключённых.

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