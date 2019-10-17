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Дочь освобожденного политзаключенного Эдема Бекирова стала советником омбудсмена по вопросам крымских татар

Элеонора Бекирова будет заниматься соблюдением прав коренного народа Крыма.

Дочь Эдема Бекирова Элеонора стала советником омбудсмена по вопросам крымских татар. Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова у себя на фейсбуке.

«Приветствую в своей команде Элеонору Бекирову - советника Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Она будет заниматься соблюдением прав коренного народа Крыма (крымскотатарского населения)», - отметила Денисова.

В свою очередь, Элеонора Бекирова подчеркнула у себя на странице, что будет бороться, «чтобы все те, кто ещё остался в кремлевских застенках, в ближайшее время вернулись домой».

Элеонора Бекирова
Фото: Элеонора БекироваФБ
Элеонора Бекирова

Напомним, Эдема Бекирова задержали российские оккупанты на въезде в Крым 12 декабря 2018 года.

13 декабря Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца, затем эту меру неоднократно продлевали, несмотря на то, что он - инвалид I группы (ампутирована нога), больной сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.

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