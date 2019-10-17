Дочь Эдема Бекирова Элеонора стала советником омбудсмена по вопросам крымских татар. Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова у себя на фейсбуке.

«Приветствую в своей команде Элеонору Бекирову - советника Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Она будет заниматься соблюдением прав коренного народа Крыма (крымскотатарского населения)», - отметила Денисова.

В свою очередь, Элеонора Бекирова подчеркнула у себя на странице, что будет бороться, «чтобы все те, кто ещё остался в кремлевских застенках, в ближайшее время вернулись домой».

Фото: Элеонора БекироваФБ Элеонора Бекирова

Напомним, Эдема Бекирова задержали российские оккупанты на въезде в Крым 12 декабря 2018 года.

13 декабря Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца, затем эту меру неоднократно продлевали, несмотря на то, что он - инвалид I группы (ампутирована нога), больной сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.