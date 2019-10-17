Рада приняла изменения в Таможенный кодекс по защите интеллектуальной собственности

Закон разработан, чтобы приблизить законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике ЕС.

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины". Об этом сообщает "Укринформ".

Закон поддержал 271 нардеп. В пояснительной записке указано, что закон разработан с целью приближения таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике ЕС.

Проект предполагает повысить уровень предотвращения и противодействия перемещению через таможенную границу Украины товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности, и, как следствие - содействие очищению внутреннего рынка от контрафактной продукции, которая часто не соответствует установленным требованиям безопасности.

Изменения также предусматривают расширение перечня объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможню Украины.

Также расширен перечень случаев применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

В Таможенный кодекс также вносятся изменения относительно возмещения расходов, связанных с хранением, уничтожением товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности; введения возможности досрочного выпуска товаров, таможенное оформление которых приостановлено по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности; установления особенностей приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.