Суд в Крыму подтвердил 10-летний приговор крымскому татарину Гафарову

Его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании.

Подконтрольный оккупационным властям Верховный суд Крыма в четверг подтвердил приговор крымскому татарину Диляверу Гафарову. В августе он был осужден на 10 лет лишения свободы по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании.

Об этом сообщило издание "Крымский процесс".

Гафаров обвинялся по ч.2 ст.208 российского Уголовного кодекса.

Ему вменяли участие в батальоне имени Номана Челебиджихана и общественном формировании "Аскер", а также участие в экономической блокаде Крыма.

Жителя села Жемчужина Крыма Гафарова задержали 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR Ленур Ислямов действительно предлагал ему войти в отряд, но он отказался.