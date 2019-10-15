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В МИД Украины встречу Эрдогана с крымскими "депутатами" сочли "случайной"

Зеленко назвала ситуацию "очередной провокационной попыткой вбить клин между Украиной и Турцией".

В МИД Украины встречу Эрдогана с крымскими "депутатами" сочли "случайной"
Фото: https://ria.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно пожал руки "депутатам" Госдумы РФ от аннексированного Крыма, потому что Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, где состоялась встреча.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает Громадське.

По ее словам, после этой встречи МИД сразу пригласило посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

"И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", - сказала Зеленко.

Она отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не приняла действий, чтобы не допустить участия этих "депутатов" в форуме. В то же время посол уточнил, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

Зеленко также подчеркнула, что этот случай еще раз продемонстрировал, что надо быть очень осторожными с сообщениями российских СМИ, которые рассказали о якобы отдельной встрече "депутатов" с Эрдоганом.

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поприветствовал всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов"", - пояснила пресс-секретарь МИД.

По мнению Зеленко, эта ситуация - "очередная провокационная попытка вбить клин между Украиной и Турцией".

Она добавила, что и посол Турции, и МИД этой страны заверили украинскую сторону, что Турция неизменно продолжает поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и суверенитета. Также неизменной позиция Турции остается в защите крымскотатарского сообщества и непризнании попытки аннексии Крыма.

13 октября стало известно о встрече 11 октября президента Турции с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Встреча состоялась на конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, где также были делегации Афганистана, Китая, Пакистана и Турции.

МИД Украины направил Турции ноту протеста из-за встречи президента Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Крыма.

В Меджлисе крымскотатарского народа расценили прием Эрдоганом крымских "депутатов" как досадное недоразумение и назвали 2провокацией Кремля".

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