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Адвокаты обжаловали приговор крымскотатарскому активисту Мемедеминову

Сам активист также подал апелляционную жалобу.

Адвокаты обжаловали приговор крымскотатарскому активисту Мемедеминову
Фото: Крымская Солидарность

Адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор, вынесенный судом РФ крымскотатарскому активисту и блогеру Нариману Мемедеминову. Об этом 15 сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии".

«Вчера была подана апелляционная жалоба в военный апелляционный суд в Московской области. Сам Нариман также подал апелляционную жалобу», – сказал Семедляев.

Дата рассмотрения жалобы еще неизвестна.

Напомним,  2 октября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мемедеминова к 2,5 годам лишения свободы. Его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности.

По версии следствия, в 2013 году блогер записал три видео: об исламской партии "Хизб ут-Тахрир", Рамадане и мечети. Позднее Крым был оккупирован Россией, где "Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией и запрещена. Следствие обвиняло Мемедеминова в том, что он не удалил видео. Претензии следствия также вызвали два репоста о "Хизб ут-Тахрир" и ситуации в Сирии. 

Прокуратура запрашивала Мемедеминову шесть лет лишения свободы, но позднее суд переквалифицировал обвинение с части 2 статьи 205.2 УК на часть 1 и назначил более мягкое наказание.

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