Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Зеленский посетил позиции Вооруженных сил на передовой
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Валерій Чалий: "Скандал із Трампом вберіг президента Зеленського від ще більших проблем"
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
Глава Харьковской области Юлия Светличная открыла памятник защитникам Украины
В полиции назвали количество участников акций в Киеве
В полиции назвали количество участников акций в Киеве
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
Валерій Чалий: "Нова українська влада віддаляє нашу ключову мету – перемогу"
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
«Тепла ванна» для Президента чи маскувальний прийом
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции"
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
"Боширова"-Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане состоялась акция "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В семи областях Украины начался отопительный сезон

Объекты социальной сферы отапливаются в 19 областях и Киеве.

В семи областях Украины начался отопительный сезон

По состоянию на 15 октября отопительный сезон стартовал уже в семи областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины в фейсбуке.

Отмечается, что по данным областных государственных администраций, объекты жилищной сферы отапливаются в семи областях, а объекты социальной сферы - в 19 областях и Киеве.

Жилой фонд начали подключать к теплу в Сумской, Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровенской и Киевской областях.

Фото: facebook.com/MinregionUkraine

Напомним, глава "Нафтогаза" раскритиковал досрочное включение отопления в 17 областях.

Согласно действующим нормам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов по Цельсию, и удержании ее на таком уровне в течение не менее трех дней.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак ранее заявила, что общая готовность объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора к отопительному сезону 2019/2020 составляет почти 100%.

Киев начал подключать к отоплению объекты социальной сферы с 30 сентября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также