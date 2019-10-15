В семи областях Украины начался отопительный сезон

Объекты социальной сферы отапливаются в 19 областях и Киеве.

По состоянию на 15 октября отопительный сезон стартовал уже в семи областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины в фейсбуке.

Отмечается, что по данным областных государственных администраций, объекты жилищной сферы отапливаются в семи областях, а объекты социальной сферы - в 19 областях и Киеве.

Жилой фонд начали подключать к теплу в Сумской, Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровенской и Киевской областях.

Фото: facebook.com/MinregionUkraine

Напомним, глава "Нафтогаза" раскритиковал досрочное включение отопления в 17 областях.

Согласно действующим нормам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов по Цельсию, и удержании ее на таком уровне в течение не менее трех дней.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак ранее заявила, что общая готовность объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора к отопительному сезону 2019/2020 составляет почти 100%.

Киев начал подключать к отоплению объекты социальной сферы с 30 сентября.