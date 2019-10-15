​В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены

Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Харьковской области задержали мужчину, который избили и ранил ножом насильника своей жены.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Ночью 13 октября в дежурную часть Шевченковского отделения полиции Купянского района обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании. На место происшествия выехало руководство Шевченковского ОП, следственно-оперативная группа и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции.

"Как выяснилось, потерпевшая находилась в кафе неподалеку от ее дома. Вместе с мужем женщина отдыхала в компании друзей. Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. Возле дома ее догнал неизвестный и с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес несколько ударов ножом в область паха. Увидев приближение полицейского автомобиля, муж потерпевшей с места преступления скрылся", - говорится в сообщении.

25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Позже правоохранители задержали мужчину, который ранил насильника. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Самому насильнику, которому сообщат о подозрении после завершения лечения и результатов экспертиз, может отправиться за решетку на пять лет.

Напомним, ранее в одной из аптек Харькова 45-летний мужчина изнасиловал девушку-провизора.