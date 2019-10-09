Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию как кандидат на должность в СНБО

Ее декларация опубликована на сайте НАПК.

Глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная подала декларацию о доходах за 2018 год в качестве претендента на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Ее декларация опубликована на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ней говорится, что Светличная "является претендентом на должность заместителя секретаря СНБО".

Напомним, на нынешнюю должность Светличная была назначена указом Петра Порошенко 15 октября 2016 года.

В сентябре 2019 года Кабинет министров Алексея Гончарука на закрытом заседании рассмотрел кадровые назначения в регионах. В частности, правительство одобрило переназначение Светличной на должность главы Харьковской ОГА.