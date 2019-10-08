Парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17

Депутаты хотят узнать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом.

Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса MH17, которая произошла в небе над Донецкой областью в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении депутата от Христианско-демократической партии Криса ван Дама в твиттере.

Он сообщил, что партия подавала ходатайство по поводу расследования того факта, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом.

Крис ван Дам также написал, что предложение партии в парламенте одобрили единогласно.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 2015 году говорил, что воздушное пространство над Донбассом до момента катастрофы МН17 не было закрыто полностью, потому что никто не предполагал, что Россия намерена скрыто применить мощные ракеты ПВО против гражданской авиации.

Напомним, пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из России, а после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

В июне 2019 года подозреваемыми по делу были названы боевики "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза, Халиф), Леонид Харченко (Крот).