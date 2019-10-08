Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
В Черновцах умерли сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября
Турчинов пришел на суд к Пашинскому
Турчинов пришел на суд к Пашинскому
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Азаров прослезился во время интервью об Украине
Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
ГлавнаяПолитика

"ЕС" считает дело против Пашинского политически мотивированным

В партии считают, что власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике «сериалом с посадками»

"ЕС" считает дело против Пашинского политически мотивированным
Фото: Макс Левин

«Анонсирование» решение Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывают на его политическую мотивированность. Это свидетельствует, что оно не имеет ничего общего с европейскими подходами к правосудию, а является попыткой внедрить «русский стиль» в украинской политике. Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Партия «Европейская Солидарность» осуждает политически мотивированное решение власти и требует от нее профессиональной патриотической позиции в защите национальных интересов, а не дешевых шоу, которые уничтожают шансы Украины на европейское будущее.

Партия «Европейская Солидарность» считает, что власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике «сериалом с посадками», предварительно анонсированных и срежиссированных соратниками Януковича", - говорится в заявлении.

В "ЕС" считают, что решение суда о взятии Пашинского, который не скрывался правосудия и не пытался влиять на ход следствия, под стражу, избыточной мерой.

"Решение суда не имеет должной мотивации и прямо противоречит Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Единственной мотивацией, власти, которая инспирировала арест Пашинского, является демонстрация сомнительных «успехов» по борьбе с прежней властью, которые имеют целью уменьшить общественный интерес к очевидному провалу во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан Украины", - считают в ЕС. .

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также