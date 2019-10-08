"ЕС" считает дело против Пашинского политически мотивированным

В партии считают, что власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике «сериалом с посадками»

«Анонсирование» решение Печерского суда о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского от соратника Януковича Андрея Портнова прямо указывают на его политическую мотивированность. Это свидетельствует, что оно не имеет ничего общего с европейскими подходами к правосудию, а является попыткой внедрить «русский стиль» в украинской политике. Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Партия «Европейская Солидарность» осуждает политически мотивированное решение власти и требует от нее профессиональной патриотической позиции в защите национальных интересов, а не дешевых шоу, которые уничтожают шансы Украины на европейское будущее.

Партия «Европейская Солидарность» считает, что власть стала на ложный путь, прикрывая провалы во внешней политике «сериалом с посадками», предварительно анонсированных и срежиссированных соратниками Януковича", - говорится в заявлении.

В "ЕС" считают, что решение суда о взятии Пашинского, который не скрывался правосудия и не пытался влиять на ход следствия, под стражу, избыточной мерой.

"Решение суда не имеет должной мотивации и прямо противоречит Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Единственной мотивацией, власти, которая инспирировала арест Пашинского, является демонстрация сомнительных «успехов» по борьбе с прежней властью, которые имеют целью уменьшить общественный интерес к очевидному провалу во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан Украины", - считают в ЕС. .