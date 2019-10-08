Кейс Пашинского и Переяславская Рада

У них у всех было много общего.

Я долго живу (34 года), давно работаю (17 лет в политической журналистике). Как следствие - много помню.

***

Началось все с экс-главы Нефтегаза Игоря Диденко. Его «принимали» на пороге стоматологического кабинета. Хорошо, хоть анестезию сделать не успели. Случилось это 9 июля – в День Рождения Виктора Януковича.

Потом последовали бывший глава таможни Анатолий Макаренко и двое его подчинённых (одного скоро отпустили). Его задержали 23 июня, накануне Дня таможни (отмечается 25-го). Причин две. Во-первых, Макаренко по закону растаможил газ, который кое-кто хотел направить в частные руки. Во-вторых, от него хотели получить показания против Тимошенко (он их, разумеется, не дал) по «газовому делу».

Фото: Макс Левин Анатолий Макаренко и Игорь Диденко

22-го декабря у экс-министра юстиции Евгения Корнийчука родилась дочь. Поздним вечером он вышел на порог больницы – присутствовал при родах. Ему позвонили из ГПУ – вызвали (о его личных обстоятельствах следователи знали, разумеется). Адвокат Игорь Фомин просил не ехать – сам был в это время занят с другим своим клиентом, Юрием Луценко, их как раз гоняли по допросам. Но Корнийчук поехал. На свободу он вышел лишь в феврале 2011-го. Все это время находился в заложниках: давление осуществлялось на его тестя, тогда – главу Верховного суда Василия Онопенко (проявившего себя в той ситуации, кстати сказать, весьма недостойно).

Затем взяли Юру Луценко – утром вышел к подъезду выгулять собаку, его уже ждали вооруженные автоматчики. Кроме шуток: долго препирались на предмет того, можно ли подняться в квартиру – завести собаку.

В августе 2011-по заключили под стражу Тимошенко. Судебный процесс к тому моменту длился почти два месяца, но судье Родиону Кирееву все никак не удавалось найти зацепку для ареста. Подал его … свидетель Николай Азаров. Которого Тимошенко якобы оскорбила, дедушка обиделся, Киреев решил его защитить, отплатив обидчице Лукьяновским СИЗО. Все бы ничего, да произошло это пятого августа – в день рождения заядлого оппонента ЮВТ, Инны Богословской. Инне Германовне таким образом сделали подарок. О чем один из авторов ареста прямо сказал, наведавшись поздравить именинницу – при большом скоплении гостей-свидетелей.

Фото: Макс Левин

Сей скорбный список можно, к сожалению, продолжать. Я назвала лишь наиболее громкие фамилии – из тех, что были на слуху.

Все эти аресты происходили, как мы видим, по практически аналогичному сценарию. Приуроченные к датам – «торжественно». Людей часто просто брали в заложники. Ну или откровенно травили (не забывайте также медиа-составляющую кампаний), уничтожали политических оппонентов.

С правом выдвигаемые обвинения во всех случаях не имели ничего общего. От слова совсем. Совершенно ничего.

***

Седьмого октября Печерский суд (какой же еще, ничего удивительного) отправил под стражу экс-нардепа Сергея Пашинского. Срок – два месяца, без права залога. Единственная опция – обжалование (пока оно длится, Пашинский все равно будет сидеть), которое возможно откроет путь к выходу на поруки (хотя пока непонятно).

Фото: Lb.ua

И лично у меня случилось дежа вю.

Этот процесс вновь не имел ничего общего с правом. Совершенно.

Как мы знаем, экс-нардепу вменяют нанесение тяжких телесных повреждений гражданину Химикусу. Подробнее суть конфликта расписывать не стану, вы все ее знаете, а если не знаете – почитайте вот тут. Прочитав, убедитесь, что «тяжких» телесных там не было и быть не могло. «Тяжкие» (дословно говорит нам статья УК соответствующая) это, например, потеря конечности, прерванная беременность, наступившая – вследствие травмы – половая недееспособность. Почему же обвинение настаивало именно на такой интерпретации? Все просто. За нанесение тяжких телесных гражданина можно отправить под стражу, за «средней тяжести» - нет.

Все эти годы Пашинский не прятался от следствия, добровольно участвовал в следственных экспериментах (чему, кстати, были свидетелями мои коллеги – Роман Шрайк, Юрий Бутусов, Сергей Иванов), добровольно проходил полиграф. Очевидно, человек виновный так себя не ведет.

Но суд все эти обстоятельства не слишком заинтересовали. Ведь задача была другая (точнее, несколько. О них – ниже) и бывшему «фронтовику» даже не предоставили опцию выхода под залог. Чем председательствовавшая судья Олеся Батрин прямо нарушила сразу два важных документа: Европейскую конвенцию по защите прав человека и предписания Европейского суда по правам человека.

Так, согласно Конвенции безальтернативный арест получают лишь в трех случаях:

- если человек особо опасный убийца, насильник, террорист, совершил разбой (тяжкое или особо тяжкое преступление);

- если подозреваемый намерен скрыться от следствия, и об этом достоверно известно (ясно, что Пашинский с его возможностями мог, но не захотел);

- влияет на свидетелей или следствие (запугивает, угрожает и т.д., для чего у экс-депутата просто нет рычагов).

В свою очередь, анализ практики ЕСПЧ говорит следующее: «…перед применением для лица меры пресечения в виде содержания под стражей, национальный судебный орган должен обязательно рассмотреть возможность применения других, альтернативных содержанию под стражей мер. Лишение свободы может быть оправдано лишь тогда, когда другие, менее суровые ограничительные меры, во-первых были рассмотрены, а во-вторых по результатам рассмотрения признаны такими, которые не могут обеспечить цели, достижение которой требуется («Амбрушкевич против Польши», «Хайрединов против Украины», «Александр Макаров против России», «Идалов против России», «Худойоров против России»).

Вывод прост и очевиден: наказание, определенное Пашинскому украинским правосудием, несоизмеримо с его виной. Очевидный факт.

Фото: Lb.uа

То есть в ЕСПЧ свое имя он защитит запросто – это понятно уже сегодня. Да какой от этого толк, если процесс займет годы? Юрий Луценко, кстати, подтверждение своей правоты ЕСПЧЛ получил. Задолго после выхода на свободу.

***

Будем честны: персона Сергея Пашинского довольно противоречива. Экс-депутат весьма одиозен, часто оказывался фигурантом громких скандалов (некоторые – с ярким оттенком коррупции), да и манера его поведения-общения довольно специфична. Очень многие Пашинского не любят. Кто – за дела, кто – просто за глаза.

Тем не менее, это явно не дает основания желать человеку отсидки, что называется, без суда и следствия. Если, конечно, мы претендуем на то, что живем в правовом государстве.

Изначально, когда новость о вручении подозрения ему лишь прозвучала, многие думали, что причина – дела «Укроборонпрома», махинации с госактивами, некая элитарная коррупция. Что угодно, только не стычка с сельским хулиганом (жалоб на пьяные драки, «разборки» Химикуса у органов предостаточно. Ранее он был за них даже судим).

То есть наигранность, политическая подоплека всей этой истории понятна и ясна каждому.

Даже тем, кто Пашинского на дух не переносит.

Сам экс-нардеп главной причиной происходящего считает «месть за Майдан бывшего замглавы АП Андрея Портнова». Так он заявил в понедельник на суде.

Но попробуем посмотреть на ситуацию шире.

Запрос на «посадки» в обществе есть? Есть! Причем давно. Топ-политик всеукраинского уровня – идеальный объект. Тем более если он столь малосимпатичен, как Пашинский.

Формула «хлеба и зрелищ». Способная на время отвлечь от «формулы Штанмайера», ситуации на востоке и т.д. Практически по лекалам нашего Северного соседа.

Но почему, спросите вы, такой суровый вердикт? В профессиональных адвокатских кругах это часто называют «ловить на живца». Когда по человеку есть несколько дел, его «пакуют» - грубо говоря - любой ценой, надеясь, что, увидев это, свидетели по другим делам начнут давать против него показания.

Помните, я рассказывала про Тимошенко и Макаренко? Тут нечто подобное. Ну или еще пример – Александр Ефремов, которого три года «мурыжили» явно не за то (читайте наше большое с ним интервью, записанное в прошлом году в Старобельском суде, куда я ездила специально).

Ну и третье. Самое страшное.

Фото: Макс Левин

Посадка Пашинского вполне укладывается в новую внешнеполитическую логику Украины. Логика эта называется «мир любой ценой». И имеет не только военную, но и идеологическую составляющую. В рамках которой очень здорово показать нашим Северным соседям, что официальный Киев как бы раскаивается за «грехи Майдана», сожалеет о начале операции АТО на востоке и вот это вот все. Грубо говоря, нужны козлы отпущения. Депутат от оппозиционной тогда «Батькивщины», выступавший в первых рядах на Майдане, причем в самые черные дни – 18-20-го (всякий, кто видел его там – подтвердит); глава АП при и.о. Президента Турчинове, буквально не покидавший линию фронта (также есть масса свидетельств); в дальнейшем – глава парламентского комитета по обороне на заданную роль подходит просто идеально. Не удивлюсь, если в декабре ему припишут уже не «Оборонпром», но снайперов на Майдане. Достанут, например, старую историю с его якобы винтовкой (рассказ ее настоящего владельца о том дне читайте здесь – интервью записывали давно). Ну, а почему нет?

Те же реванш и капитуляция. Только вид сбоку – со стороны судебной системы. Которую при Петре Алексеевиче реформировали-реформировали, да так и не дореформировали.

Фото: Макс Левин

Следуя этой логике, Пашинский не будет один. Все основания беспокоиться наличествуют у Андрея Парубия.

Помните сводки СБУ за апрель 2015-го года, сообщавшие: россияне планировали похищение Сергея Владимировича и Андрея Владимировича с территории Украины, с целью организовать над ними показательную судебную расправу в России (именно Парубия они считают виновным в одесских событиях второго мая). Наши силовики тогда спецоперацию сорвали. Но зарубка-то осталась.

«Головы» Пашинского и Парубия (а может даже еще и Турчинова) – шикарный подарок для русских. Особенно когда посадка первого происходит … в день рождения Владимира Путина. Интересное совпадение, правда? Как намек на приближение новой Переяславской Рады. На сей раз – роковой для страны.