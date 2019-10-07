Россия увидела "двойную дискриминацию" русского языка в Украине

Министерство иностранных дел России увидело "двойную дискриминацию" русского языка в Украине.

Об этом говорится на сайте МИД РФ в связи с заявлением министра образования и науки Украины Анны Новосад о том, что русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года", - говорится в заявлении.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада приняла закон об образовании, который, как показалось соседним странам, в частности Венгрии, ограничивает права их диаспоры. МИД Венгрии из-за этого начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию. Для России этого исключения сделано не было.