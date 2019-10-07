Бывший гендиректор "1+1" подал декларацию на должность председателя КГГА

Депутат Верховной Рады, бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал декларацию на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Это еще не значит, что именно он заменит Виталия Кличко, но слухи о такой возможности ходят несколько месяцев.

Декларация Ткаченко обнародована в публичном реестре НАПК.

Из нее следует, что Ткаченко принадлежит 5%-ная доля в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" (еще 0,0862% - у его жены). Он такде является совладельцем целого ряда других компаний, в том числе ООО "Квартал 95".

Ткаченко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" (№9 в предвыборном списке). Раньше он был генеральным директором группы "1+1 медиа". На этой должности в 2018 году он заработал почти 3 миллиона гривен, его жена, работавшая с ним, - 1,3 млн гривен.

Супруги задекларировали 330 тысяч долларов наличными, а также еще 16 тысяч долларов и 224 тысячи гривен в банках. Кроме того, почти 7 млн гривен Ткаченко указал как "финансовое обязательство, возникшее на основании решения суда".

Из имущества у супругов есть две квартиры в Киеве (132,7 кв. м и 45,7 кв. м), а также два автомобиля: Range Rover Sport 2013 года и BMW X5 2016 года.

Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА. Сейчас обе должности занимает Виталий Кличко.