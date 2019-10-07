Яременко об акции на Майдане: капитуляция если и была, то при Порошенко

"Нет ничего в письме Кучмы, чего бы не было в Минских соглашениях".

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что согласование "формулы Штайнмайера" нельзя расценивать как капитуляцию, потому что она напрямую исходит из Минских соглашений.

Об этом говорится в его обращении в фейсбуке, комментируя акции протеста, состоявшиеся накануне в Киеве и других городах Украины.

"Акции протеста - я за. Против чего я? Против нагнетания. Нет капитуляции - это очень опасная заявка, это заявка о непонимании происходящего. Капитуляция, если и была, - это сентябрь 2014 года и февраль 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения, где есть всё, на что согласился Кучма в письме к Мартину Сайдику в сентябре этого года. Нет ничего в письме Кучмы, чего бы не было в Минских соглашениях", - сказал Яременко.

По словам депутата, отказаться от мирных переговоров с Россией Украина не может, потому что это приведет к изоляции.

"Я понимаю, что мирные переговоры не должны происходить за счет принципиальных вещей, но не жертвовать чем-то в этих переговорах мы не сможем. Поэтому не надо бояться формулы Штайнмайера, не надо говорить о капитуляции - она уже состоялась. Больше, чем было, никто не допустит", - сказал Яременко.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.