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"Слуги народа" внесли законопроект о практической реализации отмены депутатской неприкосновенности

Принятые изменения в Конституцию не сняли иммунитет с депутатов.

Фото: Анна Стешенко

50 депутатов Верховной Рады предполагают парламенту разрешить правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении депутатов с генеральным прокурором, а не парламентом. Это необходимо для практической реализации отмены депутатской неприкосновенности, задекларированной депутатами в начале сентября во время внесения изменений в Конституцию.

Об этом на пресс-конференции сообщили депутаты Рады от "Слуги народа" Александр Качура, Галина Янченко и Денис Монастырский.

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс, закон о статусе народного депутата и Регламент Рады. Если их не принять, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать депутатов будет почти невозможно.

Первая страница законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности
Первая страница законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности

Предлагается отменить нормы об обращении прокуратуры в Раду для предоставления согласия на следственные действия против парламентариев, вместо этого правоохранители будут их согласовать с генеральным прокурором.

"Привлечение к ответственности, вручение подозрения, проведения обыска, ограничение права на телефонную и другую корреспонденцию, простыми словами, получить доступ к прописке, его арестовать - для этого у нас есть генеральный прокурор Украины. На соответствующем основании он вносит в ЕРДР заявления, он потом обращается в суд, чтобы такое действие провести", - рассказал Качура.

Монастырский добавил, что задерживать парламентария предлагается по решению апелляционного суда.

Депутаты планируют принять данный законопроект до вступления в силу отмены неприкосновенности в январе 2020 года.

"Под этим законопроектом подписались более полусотни депутатов "Слуги народа", - сказала Янченко. По ее словам, отмена неприкосновенности - дело чести для многих парламентариев.

Напомним, с 2020 года вступит в силу новая редакция статьи 80 Конституции, из которой исключили положения о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

В других законах эти нормы остались в силу. Их планировали убрать вместе с отменой "правок Лозового", но депутаты выступили против, поэтому было принято решение внести другой законопроект, посвященный только вопросу неприкосновенности.

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Источник: "Українські новини"
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