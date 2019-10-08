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У Зеленского и его офиса есть девять официальных страниц в соцсетях, - ОП

"Остальные каналы и страницы не имеют к Офису президента и Главе государства никакого отношения".

У Зеленского и его офиса есть девять официальных страниц в соцсетях, - ОП
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

У президента Владимира Зеленского и Офиса президента есть девять официальных страниц в социальных сетях, остальные - фейковые.

Об этом сообщается на странице ОП в фейсбуке.

"В социальных сетях появляется все больше фейковых страниц, которые пытаются коммуницировать от имени Офиса президента и президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому для украинского сообщества и прессы приводим список из девяти официальных каналов. Остальные каналы и страницы не имеют к Офису президента и Главе государства никакого отношения", - говорится в сообщении.

В ОП также перечислили ссылки на официальные страницы главы государства и офиса.

Офис президента:

Facebook: http://bit.ly/2oWi8kx

Twitter: http://bit.ly/2Ov3HyO

Telegram: http://bit.ly/35f8WZg

Instagram: http://bit.ly/33mrLbl

YouTube: http://bit.ly/35fhWgN

Президент Украины:

Facebook: http://bit.ly/35k25Om

Twitter: http://bit.ly/2OAeoQi

Telegram: http://bit.ly/2pV6lU7

Instagram: http://bit.ly/2IvA2kU

Напомним, в июне Зеленский создал Офис президента вместо Администрации и комиссию по реорганизации АП.

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