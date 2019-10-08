У Зеленского и его офиса есть девять официальных страниц в соцсетях, - ОП

У президента Владимира Зеленского и Офиса президента есть девять официальных страниц в социальных сетях, остальные - фейковые.
Об этом сообщается на странице ОП в фейсбуке.
"В социальных сетях появляется все больше фейковых страниц, которые пытаются коммуницировать от имени Офиса президента и президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому для украинского сообщества и прессы приводим список из девяти официальных каналов. Остальные каналы и страницы не имеют к Офису президента и Главе государства никакого отношения", - говорится в сообщении.
В ОП также перечислили ссылки на официальные страницы главы государства и офиса.
Офис президента:
Facebook: http://bit.ly/2oWi8kx
Twitter: http://bit.ly/2Ov3HyO
Telegram: http://bit.ly/35f8WZg
Instagram: http://bit.ly/33mrLbl
YouTube: http://bit.ly/35fhWgN
Президент Украины:
Facebook: http://bit.ly/35k25Om
Twitter: http://bit.ly/2OAeoQi
Telegram: http://bit.ly/2pV6lU7
Instagram: http://bit.ly/2IvA2kU
Напомним, в июне Зеленский создал Офис президента вместо Администрации и комиссию по реорганизации АП.