Зеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинами

Президент Владимир Зеленский вместе с несколькими раввинами пришел в Бабий Яр, чтобы почтить память жертв массовых расстрелов, которые происходили на этом месте во время Второй мировой войны.

"Глава государства вместе с представителями Совета федерации еврейских общин зажгли лампадки у "Меноры" - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Раввины прочитали молитву, а присутствующие почтили память жертв минутой молчания.

Напомним, что 29 сентября Зеленский пропустил Марш памяти, приуроченный к 78-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру, за что подвергся резкой критике раввина Якова Дов Блайха, который сказал, что "первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября".

После того, как видео выступления раввина попали в Интернет, команда Зеленского выложила фотографии Зеленского с букетом цветов возле советского памятника расстрелянным в Бабьем Яру. В Офисе президента сказали, что Зеленский был в Бабьем Яру, просто его присутствие не афишировали.