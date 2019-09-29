В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров
Скончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
Путешественник Артемий Сурин: «Кругосветку реально совершить за 30 тысяч долларов»
Путешественник Артемий Сурин: «Кругосветку реально совершить за 30 тысяч долларов»
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
В Запорожье возле железной дороги нашли три трупа
В Запорожье возле железной дороги нашли три трупа
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Разумков прокомментировал отставку Данилюка
Разумков прокомментировал отставку Данилюка
ГлавнаяПолитика

Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра

Раввин Блайх заявил, что президент Украины впервые не пришел в Бабий Яр 29 сентября.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье пропустил Марш памяти, приуроченный к 78-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру.

В связи с этим раввин Яков дов Блайх во время своего выступления возле памятника "Менора" заявил, что "первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября".

"Сегодня президент, слава Богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - сказал он.

Однако, как сообщает "Интерфакс-Украина", Зеленский был в Бабьем Яру, но в частном порядке. Члены команды Зеленского опубликовали фотографии президента.

Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Связанная с Игорем Коломойским Объединенная еврейская община Украины выразила протест против слов Блайха. Там отметили, что Зеленский публично почтил память жертв Бабьего Яра в прошлом месяце во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

"Исходя из напряженного графика, абсолютно понятно, почему Владимир Зеленский мог не присутствовать на Марше памяти: недавно Президент Украины вернулся из тяжелой поездки в США, где в том числе, он встретился с представителями американских еврейских организаций, представляющих интересы порядка 6 миллионов евреев. Стоит отметить, что на этой встрече Владимир Зеленский выразил приверженность к почтению памяти жертв Холокоста. Президент Украины не забыл о Дне памяти жертв Бабьего Яра и опубликовал заявление к украинцам, в котором призвал всех жителей страны почтить память тех, кто погиб", - говорится в заявлении ОЕОУ.

О том, что Зеленский приходил в Бабий Яр в частном порядке, организация не упоминает.

В то же время обращение Зеленского к украинцам в День памяти жертв Бабьего Яра обнародовано на его официальном сайте.

"Трагические страницы истории нужно помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - была лишь разменной монетой в руках у диктаторов. Убежден, что Украинский народ всегда будет единым в намерении никогда не допустить любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны. - говорится в нем.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также