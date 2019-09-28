Порошенко считает отставку Волкера тревожными новостями для Украины

Отставка Курта Волкера с должности специального представителя США по вопросам Украины являются тревожными для Украины новостями. Такое мнение высказал экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

По его словам, вклад в укрепление стратегического партнерства с США и стратегическое видение противодействия российской агрессии Волкера трудно переоценить.

"С Куртом нам всем в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США. Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, не просто будет превзойти любом преемнику. Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину!" - написал Порошенко в фейсбуке.

Напомним, Волкер подал в отставку из-за скандального разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Выяснилось, что Волкер давал совету Зеленскому, как вести вести с Трампом в деле Байдена, а также организовал встречу помощника Зеленского Ермака с адвокатом Трампа Рудольфо Джулиани.