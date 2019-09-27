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Программу действий Кабмина могут проголосовать уже на следующей неделе

Программа должна быть внесена в парламент до конца недели.

Программу действий Кабмина могут проголосовать уже на следующей неделе
Фото: Макс Левин

Программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить  в парламенте уже на следующей неделе.

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в эфире телеканала "Интер".

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров представит программу действий в воскресенье, 29 сентября.

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