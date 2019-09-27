Скалецкая о конфликте в Минздраве: не я эту войну начала, но я ее завершу

Министр анонсировала аудит, по результатам которого лучшие работники останутся на своих должностях.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала конфликт в министерстве, который произошел во время ее визита в США, и пообещала его закончить.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Не я эту войну начала, но я ее закончу. Встреча с коллективом будет. Так же, как и в первый день моей работы, когда я собрала всех и спросила о насущных задачах. Общаюсь со всеми, прислушиваюсь, работаем вместе", - написала Скалецкая.

Министр подчеркнула, что взяла на себя персональное обязательство продолжать изменения в системе здравоохранения и получила поддержку правительства.

"Поэтому первое - в Минздраве будет проводится аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход. Реформа государственной службы - для того, чтобы профессиональные чиновники работали на государство и не были политиками. Поэтому мне непонятно, почему чиновники давят на меня политическими средствами", - написала Скалецкая.

"Второе - работа министерства идет в обычном режиме. Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы "скорая" доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем. Гражданам не о чем беспокоиться", - подчеркнула министр здравоохранения.

Напомним, во вторник, 24 августа, стало известно, что новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Уляна Супрун. В частности, под угрозу увольнения попали директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность в начале 2018 года, а также гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которая выиграла конкурс в ноябре 2018 года.

Сотрудники Минздрава написали открытое письмо, в котором говорится, что замминистра Михаил Загрийчук угрожал "найти способ избавиться" от неугодных людей.

Скалецкая находится в США на заседание Генассамблеи ООН.