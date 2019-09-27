І республіканці, і демократи єдині у підтримці України

Наша перша з колегами по антикорупційному комітету Верховної Ради поїздка до США мала носити ознайомчий характер. В першу чергу, ми повинні були обговорити з американськими колегами, яким чином якнайшвидше Україна може підсилити боротьбу з корупцією та зробити її дійсно ефективною. Але те, що зі своєю місією ми опинимося у епіцентрі світового скандалу і все відбудеться саме так, ми навіть не могли уявити. Напевно, як і всі інші.

Фото: EPA/UPG

Ми опинились у Вашингтоні в цікаві часи. Буквально на наших очах творилася новітня історія не лише двох країн – Сполучених Штатів та України – але й світу. Пересічна розмова двох президентів перетворилася на процес імпічменту для одного, і піддала ризику іншого лідера і його країну. Палата представників ініціювала імпічмент Президента США через те, що в розмові з Президентом України Дональд Трамп ніби-то тиснув на Володимира Зеленського через розслідування справи проти сина свого основного конкурента на майбутніх президентських виборах у 2020 році Джо Байдена.

Фактично, за змістом – це використання іноземної країни для знищення політичного опонента, за формою – нечиста гра Дональда Трампа у House of Cards.

Тим часом у Білому домі вважають це порушенням присяги президента. А керівник Нацрозвідки США Джозеф Магуайр на слуханнях в Конгресі заявив, що ситуація є «унікальною і безпрецедентною», додавши, що він впевнений, що все було зроблено «по закону».

В той же день ми отримали чіткий меседж від Президента Володимира Зеленського і підтримали його: втручання у внутрішні справи Сполучених Штатів є неприпустимим! І, в першу чергу, тому що, окрім, порушення законів США, це несе величезні ризики для нашої країни на міжнародній арені. Саме тому жоден з представників української влади, правоохоронних органів, парламенту не повинні піддавати ризику репутацію України і втручатися в ситуацію.

І саме на тлі цієї міжконтинентальної боротьби за вплив Президенту Володимиру Зеленському довелось провести першу зустріч з Дональдом Трампом!

Від ранку того дня ми – народні депутати України - зустрічалися з конгресменами, сенаторами, представниками Держдепартаменту, експертами та бізнесменами.

Першою на порядку денному була зустріч із сенатором-демократом Крісом Мерфі, головою європейського комітету в Сенаті США. І ми раділи, що перше спілкування – з демократом, адже реакції на нас республіканців після заяви спікера Палати представників Ненсі Пелосі про початок процедури імпічменту поки що не розуміли.

На щастя, з сенатором нам вдалося обговорити основну мету нашого візиту – антикорупційну діяльність. Але не менш цінною для нас стала і його підтримка у неочікуваному скандалі Трамп-Зеленський. Мерфі наголосив, що Україна не повинна виконувати вимоги агентів очільників будь-якої з держав світу. Україна - незалежна демократична країна, яка повинна діяти лише в інтересах власного народу.

Те, що Володимир Зеленський гідно захистив у цьому конфлікті інтереси своєї країни, пізніше визнав і представник Республіканської партії Браян Фітцпатрік. Конгресмен запевнив нас, що з боку республіканців до України і нової влади є довіра і бажання допомагати.

Представники Держдепартаменту США наголосили під час зустрічі з нами, що Сполучені штати зацікавлені в захисті українських кордонів за допомогою високотехнологічних військових засобів і в наданні Україні безпекової допомоги. А це дуже важливо на тлі конфлікту з РФ!

У відповідь ми ще раз підкреслили, що не маємо наміру за жодних обставин втручатися у виборчий процес у Сполучених Штатах.

Світова преса рясніє заголовками про Україну, навіть пересічні американці постійно обговорюють тему Трампа-Зеленського. В потязі з Вашингтона до Нью-Йорку спілкувалися з місцевими жителями. «Нам дуже соромно за дії нашого президента Дональда Трампа, ми хочемо бути друзями з Україною», - кажуть вони.

Це ще раз підтверджує мудрість рішення Президента України Володимира Зеленського жодним чином не втручатися у вибори президента США і загалом у внутрішні справи цієї країни. Обрання українцями нашої команди до влади – це, в першу чергу, бажання радикальних перетворень у державі. Дві мети - боротьба з корупцією та вирішення конфлікту на сході країни - мають для нас найбільше значення. Я впевнений, що ми зможемо зрушити з мертвої точки ці питання всередині своєї країни. В нас немає часу на зовнішньополітичні конфлікти.