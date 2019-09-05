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США выделят Украине финподдержку в 2020 году, если ​предусмотренные на 2019 год $250 млн не будут выплачены, - сенатор Джонс

"Американская поддержка Украины сильна и будет продолжаться".

США выделят Украине финподдержку в 2020 году, если ​предусмотренные на 2019 год $250 млн не будут выплачены, - сенатор Джонс
Владимир Зеленский и Рон Джонсон

Конгресс США выделит Украине финансовую поддержку на усиление безопасности в 2020 году в случае, если предусмотренные на 2019-й год 250 млн долларов не будут переданы.

Об этом сообщают "Українські Новини".

"Этот вид поддержки постоянно единогласно принимается Конгрессом. По моему мнению, будут потрачены деньги или нет в этом году - это вопрос времени, потому что то, что сейчас происходит - это уже конец финансового года. Я разговаривал с президентом Трампом, и с другими членами Конгресса мы направили ему письмо с просьбой израсходовать деньги этого финансового года. Если этого не произойдет, то, думаю, мы опять единогласно утвердим финансирование на 2020 год", - сказал сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также заверил, что американская поддержка Украины "сильна и будет продолжаться".

Напомним, в июне Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в 2019 году. В то же время, в конце августа американские СМИ сообщили, что предоставление средств было заморожено Трампом, который призвал пересмотреть данную программу.

4 сентября сенаторы призвали президента США разблокировать финансирование Украины.

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