Президент Ирана дал Европе два месяца на спасение ядерного соглашения

Рухани анонсировал "третий шаг" по сокращению обязательств, который "будет иметь чрезвычайные последствия".

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что его страна может сделать "важный шаг" по отказу от своих обязательств по ядерном соглашении.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В то же время Рухани указал, что Тегеран даст Европе еще два месяца, чтобы спасти соглашение, поскольку вряд ли стороны достигнут договоренности "сегодня или завтра".

На заседании правительства 4 сентября Рухани также заявил, что Иран объявит "третий шаг" по сокращению обязательств и таким образом активизирует ядерную деятельность. Он сказал, что этот шаг "будет иметь чрезвычайные последствия".

Сообщение из Тегерана поступают на фоне последних переговоров между Ираном, Францией и Россией по сохранению договора 2015 года, от которого президент США Дональд Трамп отказался в прошлом году.

По сообщениям, которые поступили 3 сентября, Франция готова предложить Ирану кредитную линию на15 млрд долларов США, а Тегеран должен гарантировать соблюдение условий соглашения до конца года.

Напомним, в начале июля представитель иранского правительства Али Рабей заявил, что страна будет обогащать уран в зависимости от своих потребностей. Тем самым Исламская Республика снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, которое предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента.

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

Остальные пять участников соглашения придерживаются его, подчеркнула 30 августа глава европейской дипломатии Федерика Могерини.