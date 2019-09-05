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При столкновении поезда и грузовика в Японии пострадали 32 человека

В поезде находились около 500 пассажиров.

В железнодорожной аварии в японском городе Йокогама пострадали 32 человека. Об этом сообщает местный телеканал NHK.

Авария произошла на железнодорожном переезде около 11.40 по местному времени (5.40 утра по киевскому времени). Поезд столкнулся с грузовиком, после чего грузовик загорелся.

В результате столкновения пять вагонов поезда сошли с рельсов. В составе находились около 500 пассажиров, сообщается, что все они эвакуированы.

Тяжелые травмы получил водитель грузовика, еще 31 человек - машинисты поезда и пассажиры - получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

В полиции отмечают, что столкновение произошло на перегоне, где скорость поездов достигает 120 км/час. Движение на этом участке пути полностью остановлено, на месте работают пожарные и ремонтные бригады.

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