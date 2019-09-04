​Британский парламент сделал шаг к тому, чтобы запретить "жесткий брексит"

В случае победы большинства выход из ЕС может быть отложен.

Палата общин в ночь на 4 сентября сделал первый важный шаг к тому, чтобы запретить "жесткий брексит", приняв решение отобрать у правительства право определять повестку дня парламента. За это проголосовали 328 членов парламента, против - 301.

Как объясняет BBC, это открывает путь для принятия закона, исключающего резкий разрыв связей с ЕС. Рассматривать его парламентарии будут в среду.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сразу после голосования заявил, что если депутаты проголосуют за отсрочку, он внесет предложение о внеочередных выборах.

Выход Британии из Европейского союза назначен на 31 октября.

Если в этой битве победит парламентское большинство - "брексит", скорее всего, будет отложен, и Британия проведет внеочередные выборы и, не исключено, новый референдум о членстве в Евросоюзе.

Если победит Борис Джонсон - скорее всего, Британия 31 октября "выпадет" из Евросоюза.

Напомним, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако парламент трижды проголосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.

В результате Евросоюз предоставил Британии шестимесячную отсрочку до конца октября.

"Жесткий брексит" означает выход Великобритании из Евросоюза без урегулированных отношений.