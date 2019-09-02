Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
ГлавнаяПолитика

Новый посол Великобритании в Украине приступила к работе

Замглавы МИД приняла копии верительных грамот у Мелинды Симмонс.

Новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщило в Facebook посольство Великобритании в Украине.

Фото: facebook.com/ukinukraine/

Мелинда Симмонс сменила Джудит Гоф, занимавшую должность посла в Украине с 2015 года.

Симмонс занимала различные посты в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

В 2013 году она пришла на службу в британский МИД. До 2016 года занимала должность замглавы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов. В 2016-2018 году Симмонс работала в британском Национальном секретариате по безопасности. С более подробной ее биографией можно ознакомиться по ссылке.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также