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Ураган "Дориан" застрял над Багамами

Местные жители просят о помощи.

Ураган "Дориан" застрял над Багамами
Ураган "Дориан"
Фото: https://edition.cnn.com

Жители северных Багамских островов просят о помощи в связи с ураганом "Дориан", который практически неподвижно "завис" над островами.

Об этом сообщает Би-би-си.

Некоторые жители остаются на крышах своих домов, не имея возможности спуститься вниз.

Постепенно ураган теряет силу - во вторник он ослабел до третьей категории, но проливные дожди, ураганный ветер и нагоняемая им на побережье вода будут угрожать жителям острова Большой Багама еще по меньшей мере сутки. Максимальная зафиксированная во вторник скорость ветра достигала 205 км/ч.

От "Дориана" на Багамах погибли не менее пяти человек. На восточном побережье США, куда он может переместиться, по-прежнему сохраняется режим чрезвычайного положения.

Национальный центр ураганов США сообщает, что "Дориан" сейчас сместился к северу от Большого Багамы, где живут около 50 тысяч человек. За день ураган переместился на 20 км. Сейчас ураган малоподвижен, ему присвоена третья категория по шкале Саффира-Симпсона. Однако, жителям Большого Багамы по-прежнему рекомендуют оставаться в убежищах.

Агентство Багамас Пресс опубликовало видео, на котором виден ушедший под воду госпиталь во Фрипорте; пациентов оттуда эвакуировали. СМИ сообщают, что заблокированные на крышах люди ждут помощи. Международный аэропорт Багам ушел под воду на два метра.

На одной из местных радиостанций сообщили, что к ним поступили более 5 тысяч звонков с просьбами о помощи.

Напомним, в конце августа власти американского штата Флорида призвали жителей запастись едой, водой и лекарствами хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана "Дориан".

1 сентября он достиг Багамских островов.

В связи с приближением стихии президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине Второй мировой войны.

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