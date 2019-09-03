Ураган "Дориан" застрял над Багамами

Жители северных Багамских островов просят о помощи в связи с ураганом "Дориан", который практически неподвижно "завис" над островами.

Об этом сообщает Би-би-си.

Некоторые жители остаются на крышах своих домов, не имея возможности спуститься вниз.

Постепенно ураган теряет силу - во вторник он ослабел до третьей категории, но проливные дожди, ураганный ветер и нагоняемая им на побережье вода будут угрожать жителям острова Большой Багама еще по меньшей мере сутки. Максимальная зафиксированная во вторник скорость ветра достигала 205 км/ч.

От "Дориана" на Багамах погибли не менее пяти человек. На восточном побережье США, куда он может переместиться, по-прежнему сохраняется режим чрезвычайного положения.

Национальный центр ураганов США сообщает, что "Дориан" сейчас сместился к северу от Большого Багамы, где живут около 50 тысяч человек. За день ураган переместился на 20 км. Сейчас ураган малоподвижен, ему присвоена третья категория по шкале Саффира-Симпсона. Однако, жителям Большого Багамы по-прежнему рекомендуют оставаться в убежищах.

Агентство Багамас Пресс опубликовало видео, на котором виден ушедший под воду госпиталь во Фрипорте; пациентов оттуда эвакуировали. СМИ сообщают, что заблокированные на крышах люди ждут помощи. Международный аэропорт Багам ушел под воду на два метра.

Floodwaters at the Rand Memorial Hospital in Freeport Grand Bahama - Emergency Room. Hurricane Dorian forced patients to evacuate the hospital. #DORIAN #HOSPITAL #hurricane pic.twitter.com/cUmxEsjn2Q — Bahamas Press (@Bahamaspress) 3 сентября 2019 г.

На одной из местных радиостанций сообщили, что к ним поступили более 5 тысяч звонков с просьбами о помощи.

Напомним, в конце августа власти американского штата Флорида призвали жителей запастись едой, водой и лекарствами хотя бы на неделю и быть готовыми к проблемам с электроснабжением и мобильной связью из-за приближения урагана "Дориан".

1 сентября он достиг Багамских островов.

В связи с приближением стихии президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине Второй мировой войны.